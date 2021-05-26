Unilever ответила на претензии к качеству мороженого

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сырье для мороженого "Инмарко" проходит регулярный контроль, а производственный процесс проходит под надзором. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании-производителя Unilever.

Ранее организация "Общественная потребительская инициатива" сообщила, что нарушения по качеству, а также по требованиям к потребительской информации выявлены в 90% производимого мороженого в России. Несоответствия обнаружены у производителей "Айсберри", "Русский холодъ", "Чистая линия", Unilever, "Мороженое SPAR", "Коровка из Кореновки" и других.

Остальные производители не прокомментировали корреспонденту ТАСС выводы "Общественной потребительской инициативы".

"Сырье, используемое в производстве, проходит регулярный входной контроль, а сам производственный процесс находится под тщательным надзором, основанном на исключении любых возможных отклонений в его параметрах", - подчеркнули в Unilever.

Там также отметили, что в рамках исследовании Роскачества, на которые ссылается "Общественная потребительская инициатива", что в 2018 году из брендов "Инмарко" испытания проходило мороженое пломбир "Золотой стандарт Классический". "Так, показатели кислотности и СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) присутствуют в допустимой норме в продукции мороженого каждого бренда "Инмарко" и не могут быть причиной присвоения им статуса фальсификата. После получения результатов в 2018 году компания Unilever обратилась к Роскачеству за повторным исследованием, в котором опровергла претензии к уровню СОМО. Также при повторной проверке кислотности продукта выяснилось, что ее величина находится в допустимом пределе (менее 21 ГрадТ), а отклонения по органолептическим показателям отсутствуют", - отметили в компании.

По мнению ее представителей, как и в 2018 году, так и на сегодняшний день мороженое брендов "Инмарко" соответствует всем необходимым стандартам.