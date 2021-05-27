Twitter в начале июня должна сообщить об удалении 600 ссылок

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter в начале июня проинформирует Роскомнадзор (РКН) о статусе удаления 600 оставшихся ссылок с запрещенной в России информацией. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Андрей Липов, отвечая на вопрос ТАСС.

"С Twitter, после того как он ударным трудом убрал львиную долю - 91% запрещенной информации - в своей сети, мы встречались снова по ВКС (видео-конференц-связи - прим. ТАСС). <…> Cказали коллегам, что не видим проблемы для них убрать оставшуюся информацию запрещенную, - сказал Липов. - Мы говорили, что вернемся и посмотрим, что удалось до конца доделать к началу июня. Думаю, в первой декаде июня снова с ними выйдем на контакт и послушаем".

По его словам, западные IT-сервисы начали диалог с Роскомнадзором после того, как ведомство замедлило работу Twitter на территории России из-за нарушений законодательства.

Липов пояснил, что сейчас возникла некоторая пауза в скорости удаления ранее размещенной запрещенной информации. "Всю новую запрещенную информацию они действительно отрабатывают и удаляют вовремя. Тот застарелый блок информации, который у них завис с 2017 года, порядка 600 материалов, еще они никак не удалят", - заметил глава ведомства.

"Другие западные сервисы тоже вышли после принятых нами мер (в отношении Twitter - прим. ТАСС) на связь с нами. Мы вынуждены не называть эти сервисы, поскольку с их стороны прозвучала такая просьба, пока они не выйдут к нам с ответными решениями", - сказал руководитель Роскомнадзора.

По его словам, диалог "с трудом, но идет". "Он всегда был, он стал интенсивным после принятых мер, но он достаточно сложный. Очень часто в разговоре с ними мы слышим про их исключительность. Мы им про законы российские, а они нам про то, как они берут на себя право диктовать нам определенные условия по работе их сервисов на территории нашей страны", - поделился Липов.

Замедление Twitter

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный контент. В ведомстве пообещали продолжить принимать меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению до 15 мая. Решение было связано с тем, что соцсеть начала диалог и удалила существенную часть запрещенного контента. 17 мая Роскомнадзор сообщил о решении не блокировать сервис и снять ограничения доступа к нему в стационарных сетях, после того как администрация Twitter удалила более 90% противоправного контента. При этом сохраняется замедление трафика соцсети на мобильных устройствах.