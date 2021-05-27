Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа"

ТАЛЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Эстония продолжает принимать рейсы белорусской компании "Белавиа" в обычном порядке. Об этом ТАСС сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью Таллинского аэропорта.

"Рейс "Белавиа" из Минска сегодня прибыл в Таллин и уже вылетел обратно", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Маргот Хольц.

Как сообщает местное издание Delfi, Эстония осталась единственной страной ЕС как минимум в Северной Европе, которая не закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. "Решение [о запрете на полеты] принимает не аэропорт, а правительство, - пояснила ТАСС Хольц. - Мы ожидаем этого решения, после чего будем действовать соответственно. До тех пор мы будем работать как обычно".

25 мая транспортный департамент Эстонии рекомендовал авиакомпаниям республики избегать воздушного пространства Белоруссии и внести соответствующие изменения в свои расписания полетов. При этом, сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, решение о закрытии воздушного пространства Эстонии для белорусских авиаперевозчиков республика примет совместно с другими странами Евросоюза в соответствии с решением Совета ЕС. Он добавил, что компания "Белавиа" сможет летать в Таллин до тех пор, пока не будет реализован ожидаемый план санкций в отношении Белоруссии.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии 23 мая самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.