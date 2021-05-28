Глава IATA назвал неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair в Минске

"Подобное поведение совершенно неприемлемо и должно быть решительно осуждено. Мы должны принять меры, для того чтобы подобное не повторилось", - приводит его слова в пятницу агентство Reuters.

Ранее в эфире телеканала Bloomberg Уолш заявил, что решение о том, продолжать ли полеты над Белоруссией, должны принимать сами авиакомпании. Он добавил, что отказаться от использования воздушного пространства над этой страной для полетов из Европы в Азию и обратно будет трудно, поскольку в регионе уже и так есть участки, где полеты запрещены или не рекомендуются.