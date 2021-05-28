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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Глава IATA назвал неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Вилли Уолш призвал мир к предотвращению аналогичных ситуаций в будущем

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш назвал неприемлемым инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и призвал мир к предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Подобное поведение совершенно неприемлемо и должно быть решительно осуждено. Мы должны принять меры, для того чтобы подобное не повторилось", - приводит его слова в пятницу агентство Reuters.

Ранее в эфире телеканала Bloomberg Уолш заявил, что решение о том, продолжать ли полеты над Белоруссией, должны принимать сами авиакомпании. Он добавил, что отказаться от использования воздушного пространства над этой страной для полетов из Европы в Азию и обратно будет трудно, поскольку в регионе уже и так есть участки, где полеты запрещены или не рекомендуются.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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