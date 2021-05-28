Абрамченко считает преждевременным создание госкорпорации по курированию вопросов климата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Создание государственной корпорации для курирования вопросов климатической политики и декарбонизации в настоящий момент преждевременно, поскольку в России только начинается процесс регулирования в этой сфере. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на пресс-конференции в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

"Говорить об этом сейчас преждевременно. На наш взгляд, это сейчас неоправданно, потому что мы фактически начинаем регулирование [в области климатической политики] с нуля", - сказала она.

По ее словам, российские власти сосредоточены на решении задач, которые должны быть выполнены в рамках взятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату. "В рамках этих обязательств мы должны подготовить внутри РФ систему, вертикаль федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, которая будет подавать новую отчетность - углеродную отчетность", - пояснила вице-премьер.

Абрамченко также отметила важность создания в России информационных систем, которые будут содержать данные о выбросах и поглощении. "И по-хорошему, это должна быть одна информационная система, которая содержит валидные верифицированные данные, чтобы и внутри страны, и для наших международных партнеров - ни у кого не возникало вопросов относительно актуальности таких данных", - добавила она.

Советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев ранее заявлял ТАСС, что госкорпорация, курирующая вопросы климатической политики, пока не может быть создана в России из-за отсутствия нормативной базы в этой сфере.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что в России может быть создана новая госкорпорация, функции которой будут заключаться в курировании процессов адаптации к изменениям климата, декарбонизации и в углеродном регулировании.