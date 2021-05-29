В "Белавиа" заявили, что не будут сокращать штат из-за отказа стран принимать ее самолеты

Он напомнил о ситуации, когда в начале пандемии коронавируса белорусские самолеты вывозили иностранных граждан, застрявших за границей из-за карантина, вне зависимости от "их паспорта". В частности, Чергинец указал, что ему передавали благодарности от руководства Госдепа США и американского посольства в Минске, которые уверяли, что никогда не забудут эвакуацию американских граждан из Турции. А теперь, продолжил глава компании, не дожидаясь даже начала расследования случившегося, ряд стран фактически ввели санкции против "Белавиа". "Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся, "васильки" (символ компании, цветок изображается на ливрее самолетов) останутся в небе, мы будем летать", - написал он в Facebook.

Глава компании пояснил, что совет Международной организации гражданской авиации принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. "Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не "Белавиа", - констатировал он. По мнению Чергинца, это полное попрание основ демократии.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Некоторые страны уже закрыли воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. В связи с этим сообщалось о том, что в "Белавиа" пройдут масштабные сокращения.