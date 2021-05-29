"Белавиа" из-за санкций Запада будет наращивать полеты в страны СНГ

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии и отказа принимать белорусские лайнеры после инцидента с самолетом Ryanair постарается компенсировать издержки увеличением количества полетов в страны СНГ, в частности в РФ. Об этом в субботу сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала "Беларусь-1" .

"Уверен, что "Белавиа" выстроит ту бизнес-модель, которая позволит компенсировать проблематику, существующую сегодня с Западом, - сказал Снопков. - Мы, конечно, надеемся, и я уверен в партнерах, актуальны [для Белоруссии] направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, в направлении Байкала, Алтая, есть масса прекрасных уголков России, эти направления нужно развивать белорусам".

По словам первого вице-премьера, "Белавиа" будет наращивать полеты в те страны, куда пускают белорусов. "Уверен, что "Белавиа" из этой ситуации выйдет другой и лучше", - сказал он.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для "Белавиа".