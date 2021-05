В комиссии заявили, что компенсация за инцидент в Суэцком канале основана на сумме товара

ИСМАИЛИЯ /Египет/, 30 мая. /ТАСС/. Размер компенсации в отношении компании - владельца судна Ever Given, которое в марте на шесть дней блокировало судоходство через Суэцкий канал, основывается на сумме товара, находившемся на контейнеровозе. Об этом заявил в воскресенье Халед Абу Бакр, главный советник председателя комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств происшествия с Ever Given.