В комиссии заявили, что компенсация за инцидент в Суэцком канале основана на сумме товара

ИСМАИЛИЯ /Египет/, 30 мая. /ТАСС/. Размер компенсации в отношении компании - владельца судна Ever Given, которое в марте на шесть дней блокировало судоходство через Суэцкий канал, основывается на сумме товара, находившемся на контейнеровозе. Об этом заявил в воскресенье Халед Абу Бакр, главный советник председателя комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств происшествия с Ever Given.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Сразу после возникновения происшествия с судном мы запросили у компании-владельца сумму товара, находящегося на борту, но не получили ответа. По нашим подсчетам, сумма товара достигала $3 млрд", - рассказал Абу Бакр на пресс-конференции, проходившей в египетском городе Исмаилия.

"Затем компания информировала нас о том, что сумма товара составляла $775 млн, а стоимость контейнеровоза - $140 млн, поэтому мы снизили размер компенсации до $550 млн [с $916 млн], указав, что целью администрации [Суэцкого канала] является не получение прибыли, а компенсация понесенных ею убытков", - добавил он.

"Юридический комитет, который я возглавляю, собрал все необходимые детали по инциденту. <...> Мы надеемся в ближайшее время достигнуть решения вопроса с нашими партнерами. Но подчеркиваем, что единственный, кто уполномочен выносить решение, - это египетский суд", - отметил представитель администрации канала.

29 мая Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам первой инстанции перенес по просьбе сторон на 20 июня слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией, владеющей Ever Given. 23 мая суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам продлил срок задержания контейнеровоза и передал рассмотрение дела в суд первой инстанции, который сегодня вынес решение.

Ранее представители японской компании Shohei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, предъявили руководству Суэцкого канала претензию, что удержание судна является незаконным, и потребовали компенсацию в $100 тыс. за его арест. Однако суд счел несостоятельной жалобу компании на задержание судна, которое было официально взято под арест после того, как власти канала не смогли сразу добиться выплаты компенсации за простой судов и финансовые потери Суэцкого канала.