Компания "Белавиа" начала выполнять рейсы из Минска в Уфу

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" в понедельник выполнила первый регулярный рейс из Минска в Уфу. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"31 мая "Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу", - сообщила компания. Согласно данным на сайтах аэропортов Минска и Уфы, рейс "Белавиа" вылетел в понедельник в 00:10 и прибыл в 04:39 по местному времени. Это уже третий российский город, в который "Белавиа" начала летать в мае. Ранее в этом месяце "Белавиа" начала запустила рейсы в Екатеринбург и Самару. Столица Башкирии Уфа стала девятым регулярным маршрутом "Белавиа" в Россию, доступным пассажирам в настоящий момент, отмечает авиакомпания. Начало регулярных рейсов в Уфу "Белавиа" анонсировала 14 мая.

Рейсы Минск - Уфа - Минск будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00:10, прибытие в Международный аэропорт Уфа - в 04:55. Обратный рейс из Уфы планируется в 06:20 с прилетом в столицу Белоруссии в 07:05 (время указано местное для всех аэропортов).

"Мы рады, что аэропорт "Уфа" станет одним из ключевых авиаузлов, обеспечивающих прямое воздушное сообщение между Россией и Беларусью, - заявил коммерческий директор компании Денис Никитин. - Открытие рейса из Уфы в Минск будет способствовать развитию партнерства между странами ЕврАзЭс и укреплению деловых связей. Уверены, что новое направление поможет развитию не только бизнеса, но и туризма". Ранее "Белавиа" объявила об увеличении количества рейсов из Минска в Москву (в два аэропорта), возобновлении рейсов, прерванных из-за пандемии, в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Казань.

29 и 30 мая состоялся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи для проведения неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи главы государств поручили министерствам транспорта двух стран "организовать все аспекты воздушного сообщения". Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил в субботу, что компания "Белавиа" после санкций, введенных рядом европейских стран, постарается компенсировать издержки увеличением количества полетов в страны СНГ, в частности в Россию.

На прошлой неделе саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.