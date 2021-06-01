Маас подтвердил переговоры с США по вопросу реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Представители правительства ФРГ в настоящее время ведут с администрацией США переговоры по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2" и урегулирования разногласий, связанных со строительством газопровода. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас перед виртуальной встречей министров иностранных дел стран НАТО.

"Что касается темы "Северного потока - 2", то в настоящее время проходят переговоры между правительством ФРГ и администрацией в Вашингтоне", - сказал он. Маас отметил, что Берлин готов искать пути для снятия санкций против проекта.

Ранее медиагруппа Funke со ссылкой на источники в кабмине сообщила, что переговорная группа из ФРГ на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с правительством США проект газопровода "Северный поток - 2". Ее возглавляют внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер.

Переговоры по вопросу отмены санкций США в связи с "Северным потоком - 2" будут сложными, но Берлин делает ставку на диалог.