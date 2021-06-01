Сбербанк предупредил о мошеннических звонках бухгалтерам

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о схеме телефонных мошенников, когда злоумышленники при помощи технологии подмены номера звонят бухгалтерам крупных компаний якобы от имени их руководства. Об этом Кузнецов сообщил в ходе выступления на онлайн-конференции в Санкт-Петербургском горном университете по теме "Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений".

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По словам Кузнецова, в ходе разговора злоумышленники при помощи методов социальной инженерии провоцируют потенциальную жертву совершить крупные переводы на счета мошенников.

"Бухгалтера ведутся. Девять из 10 ведутся и перечисляют деньги", - отметил зампред Сбербанка.

Ранее Кузнецов заявлял, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы.

Так, в интервью ТАСС Кузнецов выразил мнение, что если принять меры на уровне операторов связи, то количество мошеннических телефонных звонков сразу сократится примерно на 70-80%.