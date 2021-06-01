В Германии заявили, что "Северный поток - 2" позволит Европе восполнить дефицит поставок

ТАСС, 1 июня. Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" позволит Европе компенсировать надвигающуюся нехватку поставок газа. Об этом заявил глава германской нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен во вторник в эфире телеканала "Россия-24" .

"Северный поток - 2" - одно из многих решений компенсации надвигающегося дефицита поставок", - сказал он.

Также глава компании отметил, что Европе для достижения задач по защите климата необходима диверсифицированная, надежная и экономически эффективная газотранспортная инфраструктура. "Чем больше альтернатив будет у Европы, тем выгоднее для Европы", - поделился он.

Помимо этого, Мерен подчеркнул важность решения вопросов европейской энергетической политики в самой Европе. "Мы решительно отвергаем любые экстерриториальные санкции", - заявил он. По его словам, решение администрации президента США Джо Байдена не вводить новые санкции против проекта "Северный поток - 2" может стать началом нормализации трансатлантических отношений. Также он выразил надежду, что строительство трубопровода будет завершено и введение его в эксплуатацию произойдет как можно скорее.