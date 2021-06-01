Белый дом не стал комментировать решение ОПЕК+ о наращивании нефтедобычи

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Белый дом во вторник не стал комментировать решение министров стран ОПЕК+ оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн баррелей в сутки в течение мая - июля.

"У меня нет никаких комментариев по этому поводу", - отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли президент США Джо Байден это решение с кем-либо из лидеров стран - участниц соглашения.

Министры стран ОПЕК+ во вторник завершили переговоры по действиям на рынке нефти всего за час и договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн баррелей в сутки в течение мая-июля. Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что страны ОПЕК+ выйдут к концу июня на изначально прописанные в соглашении условия, а именно на объемы сокращения в 5,7 млн баррелей в сутки. По его словам, страны ОПЕК+ в июле нарастят добычу нефти на 441 тыс. баррелей в сутки.