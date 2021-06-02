Mail.ru Group подписала соглашение с правительством Удмуртии о цифровизации региона

ТАСС, 2 июня. Компания Mail.ru Group и правительство Удмуртской Республики подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Александр Бречалов.

"В рамках соглашения с Mail.ru Group наши предприниматели и компании получат доступ к необходимому набору цифровых и маркетинговых инструментов для перевода и развития своего бизнеса онлайн с помощью конкретных решений соцсети "ВКонтакте", платформ Myteam и myTarget и других сервисов. Республика, в свою очередь, получает инновационного партнера, обладающего глубокими компетенциями и понимающего реальные кейсы применения технологий Big Data и искусственного интеллекта, а также социальных платформ", - сказал он.

В пресс-службе главы и правительства республики уточнили ТАСС, что компания поддержит развитие цифровых решений в регионе. Партнерство охватывает широкий спектр задач: от цифровизации государственных услуг республики до развития образования и помощи в представлении товаров и услуг Удмуртии в интернете и социальных сетях.

Компания будет консультировать правительство региона, используя наработанную экспертизу и технологии в сфере работы с облачными сервисами, коммуникационными платформами, решениями на базе больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Команда Mail.ru Group проведет анализ концепции цифровизации региона, поможет актуализировать ее с учетом своего опыта и практик. Одним из этапов сотрудничества станет развитие образовательных программ для расширения IT-экспертизы сотрудников органов власти и местного самоуправления республики. Также планируется встроить инновационные курсы в образовательные программы высших и средних учебных заведений региона.

Кроме того, правительство Удмуртии и Mail.ru Group проработают возможность реализации совместных проектов с использованием технологий компании: сервисов на основе искусственного интеллекта, цифрового рабочего места, облачной платформы Mail.ru Сloud Solutions и других.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.