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"Тинькофф банк" предложил создать систему для борьбы с телефонным мошенничеством

В банке отметили, что эта инициатива направлена не на ужесточение наказания операторов или блокировку входящих звонков, а на проведение расследований для выявления операторов, позволяющих совершать мошенникам звонки с подменными номерами
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" выступил с предложением создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) для выявления операторов связи, предоставляющих услуги злоумышленникам. Об этом РБК сообщил представитель банка.

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"Наша инициатива, в отличие от других, направлена не на ужесточение наказания [операторов] или блокировку входящих звонков, а на проведение расследований для выявления операторов, которые позволяют совершать мошенникам звонки с подменными номерами", - приводит его слова издание.

Представитель "Тинькофф" заявил, что инициатива банка способствует регулированию ситуации с мошенническими звонками путем введения рестрикций в отношении недобросовестных операторов. Выявление таких операторов может осуществляться на основании запроса в СУАТМ банка, получившего соответствующую жалобу от своего клиента. Кроме того, создание системы позволит сформировать базу статистики мошеннических звонков, добавил собеседник издания. Он также сообщил, что инициатива уже направлена на обсуждение в Ассоциацию банков России.

В свою очередь вице-президент ассоциации Алексей Войлуков информировал РБК, что в настоящий момент для обсуждения инициативы формируется рабочая группа. Готовность участвовать в ней подтвердил изданию представитель Роскомнадзора, подчеркнувший, что ведомство заинтересовано "в выработке наиболее эффективного решения для борьбы с мошенническими звонками с подменных номеров".

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