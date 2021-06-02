Госдума одобрила в I чтении порядок возмещения НДС для производителей вакцин от COVID-19

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении организациям, производящим вакцины для профилактики COVID-19, права заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Документ был инициирован правительством РФ.

При реализации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции применяется налоговая ставка по НДС в размере 10%. При этом при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для производства и реализации данной вакцины, продавцами этих товаров или услуг предъявляются суммы НДС по налоговой ставке в размере 20%.

Поэтому у налогоплательщиков-организаций, разработавших вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, возникает отрицательная разница между суммами налога, исчисленными при реализации, и суммами налога, предъявленными поставщиками товаров (работ, услуг), которая подлежит возмещению из федерального бюджета, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает предоставление налогоплательщикам-организациям, осуществляющим производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, информация о которых содержится в регистрационном удостоверении такой вакцины, права на применение заявительного порядка возмещения НДС за налоговые периоды, начиная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. При применении такого порядка возмещение налога на добавленную стоимость производится в течение 12 дней начиная со дня подачи налогоплательщиком заявления о применении заявительного порядка возмещения налога.

В случае принятия закон вступает в силу со дня его официального опубликования.