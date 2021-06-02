Борисов заявил, что рассчитывает на привлечение катарского капитала в экономику России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на привлечение катарского капитала в экономику и инфраструктуру России. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе открытия павильона Катара в рамках ПМЭФ-2021.

"Отмечаем реальный рост взаимной заинтересованности в установлении деловых связей между предпринимателями двух стран [России и Катара], а также начало предметных переговоров по ряду перспективных двухсторонних проектов. Рассчитываем на приток катарских капиталов в реальный сектор российской экономики и инфраструктуру, в развитие и создание новых производственных фондов, финансирование технического перевооружения отраслей российской промышленности <...> Выступаем за продолжение координации по ситуации на мировом рынке углеводородов", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.