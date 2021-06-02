Экологи ФРГ требуют приостановить укладку "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ до проведения оценки влияния укладки на окружающую среду. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении экологов.

"DUH дополнительно запросила выполнить не проведенный ранее анализ с точки зрения защиты климата и на этот период [его проведения] приостановить дальнейшее строительство трубопровода", - говорится в релизе.

DUH ссылается на решение Федерального конституционного суда ФРГ, который в марте текущего года обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов CO2 и меры по защите климата. Кроме того, по версии экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. "Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии не может закрывать глаза на вредные для климата последствия ввода в эксплуатацию газопровода и должно немедленно отозвать свое разрешение", - говорится в заявлении.

Ранее экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU уже предприняли целый ряд попыток воспрепятствовать продолжению строительству газопровода.