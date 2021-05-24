Отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG: победа разума или временный маневр?

На минувшей неделе стало известно о том, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что это решение отвечает национальным интересам США. Отказ от санкций против компании можно расценить как политическое поражение США, Украины и критиков "Северного потока — 2" и одновременно — как важную победу президента РФ Владимира Путина и сторонников реализации проекта. Хоть США и приняли "косметическое" решение внести в свои черные списки 13 судов и три юридических лица из России, но на практике сомнительно, что это будет иметь серьезные последствия и остановит строительство газопровода. Трубоукладчик "Фортуна" уже возобновил на прошедших выходных работы в водах ФРГ, в ее исключительной экономической зоне. Пока Nord Stream 2 AG вне санкционного списка, опасаться за доведение строительных процессов до конца вряд ли стоит. Мог ли Байден принять другое решение? Думаю, мог, но ему пришлось бы заплатить за это слишком высокую цену. Введение санкций против Nord Stream 2 AG не только бы ухудшило и без того плохие отношения с Москвой на фоне готовящейся личной встречи глав государств, но и неизбежно вывело бы конфликт с Берлином по вопросу реализации проекта на новый уровень. В этом случае потенциальный ущерб от мер против оператора, очевидно, перевесил бы пользу для американцев.

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Как известно, власти США считают "Северный поток — 2" сложным с политической точки зрения проектом, который имеет геостратегическое измерение. Логика проста: чем больше газа Россия поставляет в Европу, тем выше зависимость последней от Москвы. А если голубое топливо к тому же транспортируется на Запад в обход транзитных стран, таких как Польша и Украина, не доверяющих России и даже считающих ее своим врагом, тем меньше их доходы и влияние на континенте. В этом и есть, если не касаться планов США по сбыту собственного СПГ, основная причина того, почему американские президенты, начиная от Барака Обамы и заканчивая Байденом, выступали против "Северного потока — 2" при широкой поддержке депутатов и сенаторов Конгресса. Дилемма для американцев при этом всегда состояла и в том, что в строительстве газопровода участвует не только Россия, но и — пусть не напрямую — ближайший союзник Германия. Правительство ФРГ, хотя постоянно и повторяет как мантру, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект, который реализуется частным бизнесом (что формально корректно), но не скрывает своей политической поддержки, защищает его от санкций. В этой связи Вашингтон все время рискует тем, что его ограничения, нацеленные на Москву, затронут и Германию. Обама критиковал Nord Stream 2, но так и не предпринял реальных действий против него. Дональд Трамп также только угрожал санкциями через своего посла в Берлине и Конгрессе. Действующий президент Джо Байден, считаю, осознает, что остановить "Северный поток — 2" на финальной стадии возможно только введением мер в отношении него на немецкой земле. Но, как убежденный трансатлантик, он не может не понимать, что это станет настоящим стресс-тестом для американо-германских отношений, которые и так пострадали при его предшественнике Трампе. Позиция США не изменилась

Конечно, отказ администрации США от мер против Nord Stream 2 AG не означает, что в Вашингтоне хоть на миллиметр изменилось отношение к проекту. Над фирмами, участвующими в строительстве газопровода, санкции по-прежнему висят как дамоклов меч. В Берлине об этом прекрасно знают, о чем свидетельствуют слова главы МИД Хайко Мааса, хотя и назвавшего решение США конструктивным шагом навстречу Германии, но заметившего, что неизвестно, как будет выглядеть следующий отчет, который через три месяца Госдепартамент представит в Конгресс. "У нас еще есть три месяца, в течение которых мы будем обсуждать с ответственными лицами в Вашингтоне, как быть дальше", — подчеркнул Маас. Думаю, эти дискуссии будут очень сложными, учитывая, что в Конгрессе сдержанность Байдена в санкциях не оценили — прежде всего республиканцы. Там назвали отказ от мер против Nord Stream 2 AG "подарком Путину" и даже охарактеризовали "Северный поток — 2" как "трубопровод Байдена — Путина". Между тем уступка администрации США может быть вызвана не только и не столько ее желанием сделать шаг навстречу Германии, но и стремлением хотя бы временно не обременять лишними конфронтациями отношения с Москвой перед возможной предстоящей встречей Путина и Байдена. Так, в Кремле уже назвали "позитивным сигналом" решение Вашингтона. Но стоит напомнить, что действующий американский президент оказал "любезность" Германии уже во второй раз. Первым подарком Байдена Берлину была отмена решения своего предшественника о выводе войск из ФРГ. Тем самым он сигнализировал для партнеров в Европе, мол, America is back — "Америка вернулась". Американцы не хотят раскола Запада в свете противостояния, прежде всего Китаю, но и России. И сейчас Байден сделал второй подарок Германии — немецкие фирмы и менеджеры, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", не попадут в санкционный список США. С другой стороны, правительству ФРГ вряд ли нужно считать такой шаг своим дипломатическим триумфом. В Европе в вопросе реализации "Северного потока — 2" Берлин в целом находится в изоляции. Важные союзники — Великобритания, Франция, Польша — выступают против проекта. Какой взаимности ждет Вашингтон от Берлина? Не исключено, что Байден сигнализирует Германии, что теперь ждет от нее взаимных шагов. Они могут состоять в том, что правительство ФРГ по окончании строительства должно будет поставить эксплуатацию "Северного потока — 2" в зависимость от действий Москвы. Некоторые немецкие эксперты говорят даже, что такой компромисс между властями США и ФРГ уже, возможно, достигнут.

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