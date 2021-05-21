Рада попросила США использовать все инструменты для блокирования "Северного потока - 2"

Документ был принят большинством голосов, его поддержали 292 депутата при одном воздержавшемся. 20 членов украинского парламента из присутствующих в зале не участвовали в голосовании.

"Верховная рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток - 2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG", - говорится в тексте принятого документа.

В обращении Киев в очередной раз утверждает, что действует в целях укрепления энергетической безопасности Украины и Запада. По мнению украинской стороны, целью газопровода является создание механизмов давления на Украину в виду того, что газопровод проходит в обход ее территории. Парламентарии также пытаются заверить американских коллег в том, что продолжение строительства "Северного потока - 2" якобы будет способствовать эскалации в Донбассе.

При этом в Раде заявили о ценности для Украины уже введенных со стороны США ограничений в связи с газопроводом. В то же время украинские депутаты выразили обеспокоенность тем, что "представленный 19 мая Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника "Северного потока - 2" - Nord Stream AG. "Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией "Северного потока - 2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию", - отмечено в документе.

Накануне ряд украинских парламентариев и представителей общественности, а также председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призвали сохранить санкции против "Северного потока - 2".

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

Вашингтон открыто выступает против строительства газопровода и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

21 мая стало известно, что в Сенат США внесен законопроект, который приведет к введению санкций в отношении оператора проекта "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В случае принятия документ также обяжет американскую администрацию ввести рестрикции против "субподрядчиков любой организации", участвующей в строительстве трубопровода. Однако ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом санкции, по его словам, все же будут введены в отношении четырех судов и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.