История санкций США против российских экспортных газопроводов

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2021 года США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". В черный список попали три организации и 13 судов, в том числе "Академик Черский" и "Балтийский исследователь". При этом ограничения не коснулись оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и его руководства, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, это решение "продиктовано национальными интересами США".

ТАСС рассказывает об ограничительных мерах в отношении российских экспортных газопроводов.

Газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток - 2"

Вашингтон выступает против строительства российских экспортных трубопроводов - "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" - и предпринимает усилия, нацеленные на блокирование этих проектов, аргументируя позицию тем, что они создают зависимость Европы от поставок энергоносителей из РФ. По мнению экспертов, таким образом США пытаются "продавить" поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа.

"Турецкий поток" - проект газопровода по дну Черного моря для поставки российского газа в Турцию и европейские страны. Его протяженность - около 1100 км. "Газпром" строил его самостоятельно и завершил прокладку по дну моря и по территории Турции в ноябре 2019 года. Вторая нить газопровода, являющаяся ответвлением "Турецкого потока", предназначена для снабжения стран Юго-Восточной Европы. Газ по ней уже получают Турция, Болгария, Греция, Македония, Румыния, Сербия, а также Босния и Герцеговина, планируется подключение к системе Венгрии и строительство трубопровода в Австрию. Строительство инфраструктуры эти государства вели самостоятельно или в сотрудничестве с "Газпромом", фактически это отдельные газопроводы, которые принадлежат операторам этих стран.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность - 1,23 тыс. км. Строительство финансируют "Газпром" и его партнеры - французская Engie, британо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкие BASF/Wintershall и Uniper (подразделение E.ON). Соглашение о предоставлении кредитов было заключено в апреле 2017 года. Оператор - компания Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома"). По состоянию на 31 марта 2021 года остается достроить 121 км (около 5% протяженности газопровода).

Введение санкций

Первые ограничения против российских экспортных газопроводов были введены 20 декабря 2019 года (касаются в первую очередь "Северного потока - 2", в меньшей степени сухопутной нити "Турецкого потока"). Тогда Вашингтон потребовал от иностранных компаний, участвующих в их строительстве, прекратить работу, отведя им на сворачивание деятельности 30 дней. В противном случае им угрожала полная блокировка всех американских активов, запрет на операции с ними и въезд представителей компаний в США. Кроме непосредственных участников строительства, санкции были направлены против компаний, предоставляющих страховые, сертификационные и другие услуги, необходимые для строительства или ввода газопроводов в эксплуатацию. Ограничения были предусмотрены Законом о защите энергетической безопасности Европы, принятого в декабре 2019 года в рамках оборонного бюджета США. Их целью были названы "сдерживание России и защита европейской энергетической безопасности". От участия в проекте отказались швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб "Северного потока - 2", и норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать этот газопровод по окончании его строительства. Строительство "Северного потока - 2" было приостановлено. Что касается "Турецкого потока", то до осени 2023 года было отложено расширение газовой перемычки между Сербией и Венгрией до мощности в 8,5 млрд куб. м в год (при этом первый этап создания между странами соединителя мощностью 6 млрд куб. м в год находится в процессе реализации и может быть завершен 1 октября 2021 года).

19 января 2021 года США ввели санкции против российской трубоукладочной баржи "Фортуна" и ее владельца "КВТ-Рус" в связи с участием в строительстве "Северного потока - 2".

По данным Госдепартамента на февраль 2021 года, санкции вынудили отказаться от участия в строительстве "Северного потока - 2" 18 европейских компаний. Среди них, швейцарский страховщик Zurich Insurance Group, датская консалтинговая группа Ramboll, немецкая инжиниринговая компания Bilfinger и французская страховая компания AXA Group.