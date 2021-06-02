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СПЧ направил в МВД предложения по правилам эксплуатации малого электротранспорта

Такой транспорт предлагают отнести к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в МВД и в Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при президенте России предложения по совершенствованию правил эксплуатации малого электрического транспорта (самокатов, велосипедов, сегвеев, моноколес и пр.).

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Как сообщила пресс-служба СПЧ в среду, постоянная комиссия Совета по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по дополнению ПДД главой, регулирующей особенности эксплуатации этого транспорта. "Совет выступает за скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков для всех заинтересованных сторон. С этой целью указанные предложения были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при президенте России", - говорится в сообщении.

В частности, комиссия предлагает возлагать на лиц, управляющих такими средствами, обязанности спешиться, если их движение создает опасность для пешеходов; ограничить скорость таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста лица, управляющего ими; ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами; оснащать арендуемые и служебные электрические транспортные средства номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами; отнести мобильные электрические транспортные средства к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников.

С наступлением теплой погоды в России начался сезон активной эксплуатации малого электротранспорта, в том числе проката электросамокатов. В ГИБДД регулярно поступают жалобы на создание аварийных ситуаций и ДТП с участием этих средства передвижения. 15 апреля комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила в ПДД приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды и самокаты. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в середине мая заявлял, что правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, не требуют поправок в закон, они могут быть внесены в ПДД.

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