Как выбрать электросамокат? Инструкция и советы от техноблогеров

Что важно в электросамокате
В первую очередь стоит обратить внимание на три параметра: вес, размер колес и энергоемкость батареи. Во вторую — на фактическую мощность и подвеску. Разбираемся в характеристиках с Михаилом Денисовым — он делает обзоры электросамокатов несколько лет.
Аккумулятор. Нужно смотреть на два параметра:
- емкость батареи, которая измеряется в ампер-часах (А·ч). Вы можете увидеть в описании характеристику — например, 7,5 А·ч;
- напряжение аккумулятора (в вольтах), которое может быть от 24 до 72 В. Чаще всего встречаются аккумуляторы с напряжением 36 и 48 В, ими комплектуются модели с двигателями средней мощности. Электросамокаты послабее чаще оснащаются батареями на 24 В, мощные и дорогие модели — аккумуляторами на 60 В.
"Ориентируйтесь на то, что оптимальные параметры батареи модели для передвижения по городу — 36 В и 7,5 А·ч. Очень важно учитывать обе характеристики. Бывает, производители и продавцы указывают только емкость батареи. Но чтобы сравнить запас хода у двух моделей, надо умножить вольты на ампер-часы. Пример: выбираем из двух электросамокатов по одной цене. У первого батарея — 36 В и 15 А·ч, у второго — 48 В и 12 А·ч. Лучше выбрать, понятно, с батареей побольше. Перемножим цифры: у первого — 540, у второго — 576. Значит, берем второй аппарат", — говорит Михаил Денисов.
Колеса. "На электросамокатах могут устанавливаться колеса от 5 до 13 дюймов. Важно обращать внимание на покрышки. На моделях с колесами от 5 до 8,5 дюйма встречаются литые покрышки. Несмотря на то что их не нужно подкачивать и они крайне долговечны, их отрицательная черта — больше тряска и вибрация при езде. Кроме того, такие покрышки имеют худшее сцепление с дорогой в сравнении с пневматическими. Если вы собираетесь ездить только по гладкой ровной дороге — подойдет самокат с любыми покрышками. Если дорога с крупным гравием, грубый асфальт или брусчатка — лучше будут вести надувные шины".
Вес самоката. "Есть и легкие модели по 9–10 кг, и аппараты с большим весом. Не стремитесь брать самый легкий самокат, обычно это бюджетные модели со слабыми характеристиками. А вот когда вы выбираете между двумя устройствами с одинаковыми параметрами, берите тот, что полегче".
Что касается материалов, почти все электросамокаты делают из алюминия. Есть дорогие и эксклюзивные модели из композитов, но они не продаются на массовом рынке.
Подвеска. "На комфорт сильно влияет подвеска. Во-первых, она хотя бы должна быть. Во-вторых, подвеску нужно выбирать под свой вес — чаще она не регулируется. Если хотите комфорт и управляемость — лучше выбирать самокат очно".
Бортовой компьютер. "У большинства электросамокатов есть инфодисплей — на нем может отображаться масса информации. Самая важная — скорость, пробег, заряд батареи. Остальные параметры на некоторых моделях можно мониторить и настраивать в приложении для самоката. Главное в дисплее — яркая матрица. Чем ярче, тем лучше, значит, вы будете видеть все в солнечный день".
Где покупать электросамокат
Сейчас электросамокаты продаются везде — от гипермаркетов техники и спортивных товаров до специализированных магазинов. Лучше покупать самокаты в точках, где продаются только самокаты или другая техника на электротяге. "У крупных сетей есть специфика закупок, из-за которой многие модели стоят дороже. Можете зайти в гипермаркет техники и посмотреть, сколько стоит какой-нибудь аппарат, а затем сравнить с ценой модели другого бренда с аналогичными параметрами в специализированной точке", — объясняет Михаил Денисов.
Покупать аппарат лучше офлайн, а не заказывать на сайтах. Даже если знать, как выбирать самокат под свой вес, и разбираться в характеристиках, понять точно, насколько он в целом комфортен для вас, можно только очно.
Какие модели нравятся обозревателям
Мы попросили Михаила Денисова и Марину Маремову из MyGadget (это канал с видеообзорами техники на YouTube) посоветовать по две-три модели в каждой из трех ценовых категорий:
- бюджетные (до 25 тыс. рублей);
- среднеценовые (от 25 тыс. до 50 тыс. рублей);
- дорогие (от 50 тыс. рублей).
Выбор Михаила Денисова:
Бюджетные:
- KugooS1Plus;
- Halten Tony.
"Максимум от самоката за минимальные деньги. Часто люди выбирают между Kugoo S1Plus и KugooS3, который подешевле на две тысячи. Сразу отвечу: KugooS1Plus поновее, у него лучше дисплей", — объясняет обозреватель.
Среднеценовые:
- Xiaomi Mijia Pro 2. "Большой запас хода, минимум движущихся частей. Это популярный самокат";
- YOKAMURA i8. "Отличная альтернатива брендовому самокату за минимальные деньги. Одноплатформенник дорогих самокатов Ninebot";
- Kugoo M4. "Минимальная цена в среднем сегменте. Плюс: 10-дюймовые колеса. Высокий дорожный просвет. Сиденье в комплекте";
- Halten Flash. "Этот самокат только выходит в продажу. Я тестировал его в предсерийной версии. Изумительный аппарат во всех отношениях".
Дорогие:
- Ultron X3. "Новинка 2021 года. Неприхотливая подвеска, элегантный внешний вид";
- Halten Cross v.2. "Компактный, относительно легкий (24 кг), скоростной и мощный";
- Kugoo G1. "Очень красивый. Посмотрите на него — поймете".
Выбор Марины Маремовой:
Бюджетные:
- Halten Tony v.2. "Отличный городской транспорт для тех, кто не любит экстремальную езду. Развивает скорость до 30 км/ч. Аккумулятор емкостью 7,5 А·ч позволяет проехать до 23 км на одном заряде. Зарядное устройство такое маленькое, что его можно носить в кармане и заряжать самокат в любом месте, что компенсирует относительно долгое время полной зарядки — 4 часа. Модель особенно подходит девушкам и детям — она отлично держит прямую (можно управлять одной рукой), хорошо поглощает неровности дороги, нет рывка с места, а торможение очень мягкое";
- Ninebot KickScooter ES1L. "Бюджетный, компактный самокат весом 11 кг одинаково хорошо катится как по ровной дороге, так и в гору. Необычный дизайн, маневренность, очень плавный ход. Оснащен мощным фонарем, благодаря которому удобно ездить ночью. Легкий механизм складывания: нужно нажать одну кнопку, и самокат можно положить в багажник или убрать на место в квартире".
Среднеценовые:
- KUGOO Max Speed 500W 11 Ah. "Комфортное ортопедическое кресло. Батарея емкостью 12,8 А·ч позволяет проехать до 50 км на одном заряде. Но для такого результата разработчики пожертвовали стоп-сигналами и поворотниками. Работает на трех режимах, поэтому подходит как для новичков и детей, так и для опытных райдеров";
- Xiaomi Mijia M365 Pro. "Компактный складной самокат с прочными и высокими колесами диаметром 8,5 дюйма легко преодолевает неровности. В качестве фонарика — белая светодиодная лампа, которая освещает большие участки дороги впереди. Может проехать до 45 км на одном заряде, для полной зарядки требуется до 8 часов. Оснащен ярким дисплеем, на котором информация легко читается даже на ярком солнце".
Дорогие:
- Ninebot KickScooter Max G30P. "Модель с мощным двигателем в 350 Вт обеспечивает мягкий, но быстрый старт и подъем на горки с уклоном до 20% без усилий. Прочные 10-дюймовые колеса защищены от прокола: переднее — бескамерное, заднее — с хорошей амортизацией, которая поглощает все неровности даже при максимальной скорости. Мощная батарея емкостью 15 А·ч позволяет проехать до 65 км на одном заряде, а встроенный блок питания позволяет заряжать самокат в любом месте";
- Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. "Мощный и быстрый самокат, который работает на разных режимах — можно легко переключаться между ними в зависимости от дорожного потока и опыта райдера. Позволяет проехать на одном заряде до 45 км на максимальной скорости. При такой мощности модель весит всего 14 кг и складывается одной рукой за несколько секунд".
Анастасия Акулова