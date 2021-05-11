Как выбрать электросамокат? Инструкция и советы от техноблогеров

Что важно в электросамокате

В первую очередь стоит обратить внимание на три параметра: вес, размер колес и энергоемкость батареи. Во вторую — на фактическую мощность и подвеску. Разбираемся в характеристиках с Михаилом Денисовым — он делает обзоры электросамокатов несколько лет.

Аккумулятор. Нужно смотреть на два параметра:

емкость батареи, которая измеряется в ампер-часах (А·ч). Вы можете увидеть в описании характеристику — например, 7,5 А·ч;

напряжение аккумулятора (в вольтах), которое может быть от 24 до 72 В. Чаще всего встречаются аккумуляторы с напряжением 36 и 48 В, ими комплектуются модели с двигателями средней мощности. Электросамокаты послабее чаще оснащаются батареями на 24 В, мощные и дорогие модели — аккумуляторами на 60 В.

"Ориентируйтесь на то, что оптимальные параметры батареи модели для передвижения по городу — 36 В и 7,5 А·ч. Очень важно учитывать обе характеристики. Бывает, производители и продавцы указывают только емкость батареи. Но чтобы сравнить запас хода у двух моделей, надо умножить вольты на ампер-часы. Пример: выбираем из двух электросамокатов по одной цене. У первого батарея — 36 В и 15 А·ч, у второго — 48 В и 12 А·ч. Лучше выбрать, понятно, с батареей побольше. Перемножим цифры: у первого — 540, у второго — 576. Значит, берем второй аппарат", — говорит Михаил Денисов.

Колеса. "На электросамокатах могут устанавливаться колеса от 5 до 13 дюймов. Важно обращать внимание на покрышки. На моделях с колесами от 5 до 8,5 дюйма встречаются литые покрышки. Несмотря на то что их не нужно подкачивать и они крайне долговечны, их отрицательная черта — больше тряска и вибрация при езде. Кроме того, такие покрышки имеют худшее сцепление с дорогой в сравнении с пневматическими. Если вы собираетесь ездить только по гладкой ровной дороге — подойдет самокат с любыми покрышками. Если дорога с крупным гравием, грубый асфальт или брусчатка — лучше будут вести надувные шины".

Вес самоката. "Есть и легкие модели по 9–10 кг, и аппараты с большим весом. Не стремитесь брать самый легкий самокат, обычно это бюджетные модели со слабыми характеристиками. А вот когда вы выбираете между двумя устройствами с одинаковыми параметрами, берите тот, что полегче".

Что касается материалов, почти все электросамокаты делают из алюминия. Есть дорогие и эксклюзивные модели из композитов, но они не продаются на массовом рынке.

Подвеска. "На комфорт сильно влияет подвеска. Во-первых, она хотя бы должна быть. Во-вторых, подвеску нужно выбирать под свой вес — чаще она не регулируется. Если хотите комфорт и управляемость — лучше выбирать самокат очно".

Бортовой компьютер. "У большинства электросамокатов есть инфодисплей — на нем может отображаться масса информации. Самая важная — скорость, пробег, заряд батареи. Остальные параметры на некоторых моделях можно мониторить и настраивать в приложении для самоката. Главное в дисплее — яркая матрица. Чем ярче, тем лучше, значит, вы будете видеть все в солнечный день".

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