Алиханов считает, что Маск не принесет ничего нового в автомобилестроение в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Илон Маск не сможет принести ничего нового в автомобилестроение в России. Такое мнение высказал в интервью ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов в среду на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на марафоне "Новое Знание" 21 мая заявил, что компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

"Ничего нового в автомобилестроение Tesla не принесет. Мне так кажется. Мне кажется другие технологии или проекты, над которыми работают, они более интересны. Это системы накопления энергии и работа над батареями, это ключевые вещи, которыми надо заниматься, мне кажется. В все остальное уже подтянется. Но это технологии не столько про автомобилестроение, сколько в принципе про энергетику и мировой ландшафт энергетический. Если мы сможем в этой технологии достичь успехов, тогда и Маск нам будет не нужен", - сказал Алиханов.

Алиханов отметил, что, по его мнению, нет особого смысла бороться за присутствие Tesla в регионе, предоставляя компании Маска какие-то дополнительные льготы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.