На форуме в Санкт-Петербурге выясняли, как развивать экономику России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум вновь открылся в среду. Впервые с начала пандемии крупнейшие компании, регионы и даже целые страны смогли вновь посоревноваться за внимание первых гостей за счет креативности и масштабности своих стендов. Но знаковым для начала форума стало то, что открыла его дискуссия, посвященная одному из наименее защищенных секторов экономики - малому и среднему предпринимательству.

Уровень и темп обсуждению темы задали первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, которые стали участниками презентации новой стратегии Корпорации МСП. "Все, что нас с вами окружает, комфортный современный город, это и есть малый и средний бизнес. Современная качественная атмосфера, жизнь и услуги это совокупность мелких и малых средних компаний", - подчеркнул Шувалов. Статистически каждый третий в стране занят в МСП, каждый пятый рубль бюджета дает малый и средний бизнес, добавил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как отметил Белоусов, у государства и предпринимателя три самые важные точки соприкосновения. Первая - помогать людям начать бизнес. "У нас ежегодно образуется около 1 млн новых предприятий, но взять такой риск на себя довольно сложно", - подчеркнул он. Вторая - помощь тем предприятиям, которые уже образовались, развиваться. И третья - обеспечить комфортные взаимоотношения с государством.

Не только финансовая поддержка

Согласно новой стратегии развития Корпорация МСП, консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы за 2021-2025 годы составит более 2,2 трлн рублей, против 1,6 трлн рублей в предыдущие 4 года. Акцент сделан на поддержку приоритетных ниш: высокотехнологичных проектов, креативной индустрии и народных промыслов. По словам Александра Исаевича, те, кто уже воспользовался поддержкой, смогли увеличить число работников на 8%, а свои доходы - на 15%.

Но в планах не просто увеличить объемы помощи, а поменять ее механику, сформировать так называемую государственную клиентоориентированность. Взаимодействие планируется на базе цифровых сервисов платформы для малых и средних предприятий. По словам Исаевича, это будет комплекс программ для любого этапа жизненного цикла предприятия, направленных на развитие бизнеса и личностных компетенций предпринимателя. Как подчеркнул президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин, необходимо, чтобы такая платформа стала "одним окном" и объединила различные инструменты, уже предлагаемые министерствами и ведомствами. Также платформа должна удовлетворить потребность малого бизнеса в образовании и обмене опытом.

Готовность к изменениям

Сама стратегия поддержки МСП, как подчеркнул Белоусов, не будет монументом, а будет меняться и реагировать в зависимости от востребованности различных мер. Он также анонсировал, что власти уже готовят новый пакет инструментов поддержки для вновь открывающих микро- и малый бизнес. Как добавил Шувалов, цель - перезапустить в целом отношение к малому и среднему предпринимательству. И речь в первую очередь о том, что государство, как отмечал недавно президент РФ Владимир Путин, будет поддерживать стремление и талант предпринимателей менять жизнь к лучшему вокруг себя.

Культурное явление или бизнес

Неожиданный пример предпринимательского таланта представили в этот же день на сессии блогеров. В новой цифровой эре эффективность продвижения с помощью социальных сетей уже вряд ли ставится под сомнение. На дискуссии "Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?" директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-Банка" Алексей Гиязов рассказал, что легальные доходы блогеров на YouTube и в Instagram достигли 11 млрд рублей, а реальные доходы более 25 млрд рублей. При этом рынок традиционной рекламы стагнирует, а доходы блогеров за прошлый год выросли на 68%.

По мнению старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислава Крейнина, пока на этом рынке выигрывает "казино" - продюсеры блогеров. Но и для рекламодателей отдача положительна: в одной из рекламных кампаний банк получил на каждый рубль от 4,5 до 7 рублей возврата на инвестиции. Но продюсер и основатель DreamTeam House (TikTok) и агентства WildJam Ярослав Андреев предостерег, что в этой сфере есть и все предпринимательские риски, и все тяготы бюрократии и администрирования. Однако интерес к теме зашкаливает. В обычно спокойный нулевой день форума в зале дискуссии был аншлаг: всем желающим участвовать мест не хватило.

Человеческий капитал

Не меньший интерес гостей форума вызвала и дискуссия "Что Россия придумывает сейчас?". По мнению ее участников, Россия вступает в глобальную борьбу за творческих людей, которые реализовывают смелые проекты и превращают города в "фабрики" талантов. Как отметила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, сектор творческих индустрий открывает огромные возможности для создания новых рабочих мест, особенно на фоне высвобождения рабочих мест из-за роботизации, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

У России есть возможность привлечь талантливых людей из русскоязычных стран, считает директор Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий Сергей Капков. Он предлагает объявить "охоту" на таланты в 350-миллионном [русскоязычном] мире, чтобы они не оказались во Франции, Германии или США. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что инструменты привлечения талантов на государственном уровне есть. Так на конкурс "Лидеры России" поступили заявки более чем 10 тыс. иностранных граждан, в основном из СНГ, которые готовы приехать в Россию.

Крупный бизнес

Впрочем, когда в одном месте собирается столько топовых представителей власти и бизнеса, ожидать громких заявлений и крупному бизнесу долго не пришлось. Так Андрей Белоусов успокоил металлургов, которые, по его словам, на днях, "нахлобучили" бюджет на 100 млрд рублей за счет повышения цен на металлы. Как отметил Белоусов, перед государством стоит задача исполнить госпрограммы и стабилизировать цены на металл, а не отобрать деньги у металлургов. А первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков подтвердил, что "драконовские" меры не рассматриваются.

Институты развития

Поддержку предпринимателям обещают на всех уровнях: от микробизнеса до масштабных строек. Так ВЭБ.РФ обещает досрочно выполнить цель по поддержке бизнеса на 3 трлн рублей к 2024 году уже в 2022 году. Кроме того, ВЭБ.РФ до 2024 года в рамках новой стратегии планирует нарастить поддержку российской экономики на 70%. Ключевые для ВЭБа сферы: инфраструктура, промышленность, экспорт, развитие агломераций, ГЧП, ESG и бесшовная поддержка инноваций, водородная энергетика и транспорт.

В свою очередь Сбербанк рассказал о десятках потенциальных сделок в рамках СЗПК объемом свыше 0,5 трлн руб. Среди них большая часть попадают под критерии "зеленых". По этим сделкам предусмотрена пониженная процентная ставка при условии снижения заемщиком вредного влияния на экологию.

Иностранные гости

Суверенный фонд Катара не стал откладывать обещания инвестиций в Россию в долгий ящик и почти сразу после открытия своего павильона объявил на форуме о покупке 24,99% в проекте платной магистрали Петербурга - Западного скоростного диаметра (ЗСД). Стоимость не раскрывается, но строительство ЗСД было одним из первых ГЧП-проектов платной дороги в России и одним из самых дорогих: 46,6 км за 210 млрд рублей.

Италия в лице посла в России Паскуале Терраччано напомнила о предложении возродить Фонд поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который мог бы обратить внимание на развитие в России экологических чистых технологий и оказать поддержку малому и среднему бизнесу.

В свою очередь коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид подтвердил, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" будет завершено. Несмотря на то, что президент США Джо Байден недавно заявил о контрпродуктивности санкций в отношении проекта, давление на него не снижается. В среду германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала запрос с требованием приостановить строительство газопровода.

Встречали и провожали

Впрочем, было место на форуме и менее серьезным вещам. Так называемыми шоу-стопперами стали робот-собака, робот-дезинфектор Сбера и его же полностью автономный беспилотный электромобиль. Красочной и предметной была российская презентация электроседана класса люкс EQS и нового Mercedes-Maybach S-класса. И конечно самый масштабный стенд гостя форума Катара, который был оформлен в стиле восточного города со своими улицами и площадями.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.