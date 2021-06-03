ВЦИОМ: больше половины россиян готовы платить более высокие налоги ради поддержки бедных

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Свыше половины (54%) россиян, принявших участие в соцопросе ВЦИОМ, согласны платить более высокие налоги, если это обеспечит поддержку слабо обеспеченным слоям населения, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"Более половины соотечественников (54%) согласны платить высокие налоги, если это позволит обеспечивать поддержку и бедным слоям населения. С другой стороны, почти треть опрошенных (28%) считает, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек мог наилучшим образом распоряжаться своими деньгами", - говорится в сообщении.

Кроме того, 65% опрошенных сообщили, что готовы платить больше налогов, но быть при этом уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных слуг. Чуть более четверти респондентов (26%) согласны платить больше налогов при условии возможности влиять на их распределение, не готовы к этому оказались 65% опрошенных.

Как показал опрос, большинство (83%) респондентов выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, а за то, чтобы все платили одинаковый процент налогов, высказывается 13% опрошенных сограждан.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 марта 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.