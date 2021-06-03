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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: больше половины россиян готовы платить более высокие налоги ради поддержки бедных

При этом почти треть опрошенных считает, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек мог наилучшим образом распоряжаться своими деньгами
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Свыше половины (54%) россиян, принявших участие в соцопросе ВЦИОМ, согласны платить более высокие налоги, если это обеспечит поддержку слабо обеспеченным слоям населения, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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"Более половины соотечественников (54%) согласны платить высокие налоги, если это позволит обеспечивать поддержку и бедным слоям населения. С другой стороны, почти треть опрошенных (28%) считает, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек мог наилучшим образом распоряжаться своими деньгами", - говорится в сообщении.

Кроме того, 65% опрошенных сообщили, что готовы платить больше налогов, но быть при этом уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных слуг. Чуть более четверти респондентов (26%) согласны платить больше налогов при условии возможности влиять на их распределение, не готовы к этому оказались 65% опрошенных.

Как показал опрос, большинство (83%) респондентов выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, а за то, чтобы все платили одинаковый процент налогов, высказывается 13% опрошенных сограждан.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 марта 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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