Эксперт: отказ от доллара в структуре ФНБ направлен на защиту от возможных санкций

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полный отказ России от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) в течение месяца может быть связан с защитой от возможных западных санкций, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"По нашему мнению, данная мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний", - рассказал он ТАСС.

При этом на политику формирования резервов ЦБ данный шаг не повлияет, они формируются из других источников и предполагают более существенную диверсификацию. "В своих резервах регулятор вряд ли полностью откажется от американского доллара. На расстановку сил на валютном рынок это также не окажет воздействия", - добавил эксперт.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия в течение месяца полностью откажется американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта. При этом, в ФНБ вырастет доля золота, евро и юаня, а доля японской иены не изменится, сообщил в четверг журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.