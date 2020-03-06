Фонд национального благосостояния. Откуда в нем деньги и как их используют

В начале февраля этого года стало известно, что Минфин выкупит у Центробанка его долю акций в Сбербанке (50% +1). И уже в начале марта Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении. Для покупки власти используют средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Здесь можно подробнее прочитать о схеме сделки и зачем она нужна. А мы коротко напоминаем, как устроен ФНБ и сколько в нем сейчас денег.
Как ФНБ появился?
Во второй половине 1999 года мировые цены на нефть впервые за несколько лет поднялись выше отметки $20 за баррель. Это позволило нарастить доходы бюджета, и в 2001 году президент РФ Владимир Путин предложил создать резерв, формируемый из "связанных с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой" доходов.
Так, в 2004 году появился Стабилизационный фонд. Через четыре года — с 1 февраля 2008 года — его разделили на Резервный фонд и собственно Фонд национального благосостояния. Первый был нужен для покрытия бюджетных расходов в случае, если мировые цены на энергоресурсы сильно снижались, и для стабилизации таким образом экономики в кризис. А ФНБ предназначался для софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян.
В декабре 2017 года Минфин потратил последние средства из Резервного фонда как раз на покрытие бюджетного дефицита. И с 1 января 2018 года ФНБ и Резервный фонд объединили, а еще через месяц второй окончательно перестал существовать.
Здесь вы можете подробнее почитать об истории создания российских резервов.
А сколько в нем сейчас денег?
На 1 февраля 2020 года в фонде находилось 7,84 трлн рублей. Что равно примерно 6,9% от ВВП, прогнозируемый объем которого в 2020 году составит 113,631 трлн рублей.
На сайте Минфина можно посмотреть подробную статистику о движении средств ФНБ.
И откуда эти деньги берутся?
Фонд пополняется за счет:
- дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Рыночные цены на ресурсы меняются регулярно и нередко довольно сильно. Например, за месяц с 1 февраля по 1 марта этого года на фоне новостей о новом коронавирусе нефть марки Brent (от нее рассчитывается стоимость российской экспортной марки Urals) подешевела на торгах на 15,1%. В государственный бюджет такие скачки не заложишь, так что согласно бюджетному правилу он сверстан из расчета цены Urals $42,4. И как раз все доходы выше этого уровня и идут в ФНБ. По данным Минфина, средняя стоимость Urals в период с 15 января по 14 февраля составила $57,5 за баррель;
- доходов от управления его средствами. Так, в 2019 году власти заработали на размещении средств фонда 95,179 млрд рублей. При этом с 1 февраля 2016 года до 1 февраля 2022 года действие нормы приостановлено — эти деньги идут не в ФНБ, а сразу в основную часть федерального бюджета.
Кто и как управляет средствами фонда?
Главным образом, этим занимается Минфин, но в отдельных случаях на это также имеет право Центральный банк.
Средства ФНБ могут размещаться двумя способами: либо через покупку иностранной валюты (австралийский, канадский и доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и иена), либо в достаточно большом количестве активов.
- Долговые обязательства иностранных государств.
- Долговые обязательства иностранных государственных агентств и центральных банков.
- Долговые обязательства международных финансовых организаций, в том числе в форме ценных бумаг.
- Долговые обязательства и акции российских юридических лиц, связанных с реализацией инфраструктурных проектов.
- Депозиты и остатки на счетах в банках и кредитных организациях, а также на счетах Внешэкономбанка.
- Депозиты и остатки на банковских счетах в Центральном банке России.
- Акции и долговые обязательства юридических лиц.
- Долговые обязательства и акции российских компаний, в проектах которых участвуют Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Росатом, а также паи (доли участия) инвестиционных фондов РФПИ.
При этом список стран, в чьи активы можно размещать деньги ФНБ, ограничен — это Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония. И это одно из целого списка требований, которые устанавливает правительство.
Как напомнил в декабре 2019 года Владимир Путин, "20% из фонда так или иначе уже находятся в экономике с помощью разных инструментов, в том числе через Внешэкономбанк (ВЭБ)". Из них 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты: это и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) в Москве, и реконструкция Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.
Для чего нужен ФНБ? И на что идут эти деньги?
Фонд предназначен для софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджетов — федерального и Пенсионного фонда.
Так что закону кроме размещения деньги из ФНБ можно использовать:
- как раз на покрытие возникающего бюджетного дефицита — пенсионного или федерального. Так, в ноябре 2018 года на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда пошли 460 млрд рублей.
- когда объем фонда превышает 7% ВВП. Эти излишки Минфин может инвестировать на цели, связанные с финансированием роста экономики страны. Как раз они и пойдут на покупку бумаг Сбербанка. А так как по закону ЦБ перечисляет в федеральный бюджет 75% своей прибыли, то большая часть этих денег вернется в государственную казну. Планируется, что они пойдут на финансирование социальных инициатив, которые Владимир Путин изложил в послании Федеральному Собранию.
В материале использовались данные "ТАСС-Досье"