Фонд национального благосостояния. Откуда в нем деньги и как их используют

Во второй половине 1999 года мировые цены на нефть впервые за несколько лет поднялись выше отметки $20 за баррель. Это позволило нарастить доходы бюджета, и в 2001 году президент РФ Владимир Путин предложил создать резерв, формируемый из "связанных с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой" доходов.

Так, в 2004 году появился Стабилизационный фонд. Через четыре года — с 1 февраля 2008 года — его разделили на Резервный фонд и собственно Фонд национального благосостояния. Первый был нужен для покрытия бюджетных расходов в случае, если мировые цены на энергоресурсы сильно снижались, и для стабилизации таким образом экономики в кризис. А ФНБ предназначался для софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян.

В декабре 2017 года Минфин потратил последние средства из Резервного фонда как раз на покрытие бюджетного дефицита. И с 1 января 2018 года ФНБ и Резервный фонд объединили, а еще через месяц второй окончательно перестал существовать.

Здесь вы можете подробнее почитать об истории создания российских резервов.