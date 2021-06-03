Эксперт уверен, что отказ от доллара в ФНБ не повлияет на курсы валют

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) является техническим и не повлияет на курсы валют. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"На курсах это не скажется никак, это наш суверенный фонд, он никакого отношения к динамике курса доллара и фунта не имеет. Этот перевод технического характера. Он не несет резких фундаментальных изменений. ФНБ никуда не денется. Важно, куда будет развиваться экономическая конъюнктура. Но какой-то элемент политической конструкции присутствует", - сказал Остапкович.

По его словам, отказ от доллара вписывается в риторику дедолларизации, которая сейчас ведется, и может помочь защититься от возможных санкций, наложенных на долларовые счета.

"Сейчас ведется очевидная риторика по поводу делолларизации. Что ожидать от Америки не понятно, может быть они заблокируют наши долларовыые счета. Есть опасения, что американцы могут от риторики перейти к резкой конфронтации. Тогда на доллар им будет проще наложить рестрикции. На юань и золото они не наложат. Наверно, это перестраховка", - сказал он.

При этом Остапкович не исключил изменения структуры ФНБ в дальнейшем. "Все будет зависеть от политической ситуации", - отметил он.

Говоря об увеличении доли юаня и золота в ФНБ, эксперт отметил, что эти активы менее стабильны. "Насчет юаня и золота. Юань - не очень устойчивая валюта. Она хоть считается конвертируемой, входит в пятерку, но в юанях опасаются хранить, в юанях опасаются вести расчеты. Юань может начать прыгать, появится волатильность. Он может пойти вниз, значит переоценка ФНБ пойдет вниз. Золото - это актив достаточно устойчивый, но если вдруг возникнет проблема продажи, вы сразу большой объем золота выкинуть на рынок не можете. Потому что у вас только по дисконтной цене могут купить. То есть тоже проблема с ликвидностью. Золото хороший актив, но он тоже подвержен колебаниям", - добавил он.

Влияние на рубль

Полный отказ России от доллара в структуре ФНБ не окажет сильного влияния на курс национальной валюты, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

В частности, это связано с тем, что Минфин России не сокращает объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила, пояснил начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Наиболее заметное укрепление рубля может произойти в случае снижения геополитических рисков, добавил инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. "У нас плавающий курс нацвалюты и свободное движение капитала. Есть способ с учетом таких особенностей рассчитать справедливый курс рубля, который уравновешивает потоки средств из экономики в экономику. Это значение составляет примерно 67,5 рубля за доллар. Все, что выше - это значения, обусловленные геополитической премией. Если такие риски будут снижаться, то, возможно, мы приблизимся к этим значениям", - рассказал он.

Вопросы конвертации

При этом остается вопрос, связанный с конвертацией Минфином текущей доли доллара в ФНБ в другие валюты - юани, иену, евро, фунт или золото. Однако и здесь прямого влияния на рынок не ожидается, пояснил Сусин.

"Часть этих долларов будет конвертирована в золото через операции с Банком России, а часть через внутренние операции - в другие валюты, которые есть на балансе Банка России. Как ЦБ будет корректировать структуру золотовалютных резервов в соответствии с текущем решением - пока информации нет. Вряд ли регулятор заинтересован как-то интенсивно продавать в моменте доллар. Наверное, если будет в моменте какая-то продажа, то, скорее всего, она растянется во времени", - считает эксперт.

В свою очередь Нигматтулин предположил, что если доллар будет все же продаваться в больших объемах, то некоторое укрепление рубля последует. "Тогда этому будут способствовать косвенные экономические, и даже политические причины. Сейчас мы наблюдаем перекладку слабого рубля в динамику потребительского рубля, что усугубляет рост цен на базовые товары. В преддверии выборов осенью логично было бы эту проблему решить. Нечто подобное ожидалось ранее, когда было послание президента Федеральному собранию - ожидалось, что будет отменено или приостановлено бюджетное правило, но этого не было сделано, и возможно эта мера - нечто похожее и может хорошо сказаться на валюте", - пояснил эксперт.

Управляющий директор УК "Открытие" Василий Иванов также согласен с тем, что отказ от доллара в ФНБ не повлияет на курсы валют.

"Высокая компетенция специалистов Банка России и Министерства финансов по управлению валютными активами, в сочетании с высокой ликвидностью международного валютного рынка, позволяют при прочих равных переложить средства из долларов США в валюты других стран в требуемом объеме без существенного влияния на валютные курсы. Также предполагаем, что наличие компетентных специалистов позволит при прочих равных минимизировать влияние операций Фонда национального благосостояния на котировки золота и рубля", - добавил он.

Изменение структуры ФНБ

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния и снизит долю британского фунта. В ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, а доля японской иены не изменится. В долларах будет вложено - 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золото 20%, в фунты и иены по 5%. Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня - 15%, фунтов стерлингов - 10%, иены - 5%.