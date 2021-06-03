Россия может экспортировать свыше 10 млн тонн зеленого водорода в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Экспортный потенциал России в части зеленого водорода составляет более 10 млн тонн в год, полагает председатель правления и основатель Fortescue Metals Group, Fortescue Future Industries, Minderoo Foundation и Tattarang Group Эндрю Форрест.

"Более 10 млн тонн в год [Россия могла бы экспортировать зеленого водорода - прим. ТАСС]. Я бы начал с 10 млн тонн, это очень много. Например, это весь уголь Германии", - сказал Форрест в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

FFI намерена производить экологически чистый водород из возобновляемых источников энергии, а затем производить зеленые сталь, удобрения и топливо для всех видов транспорта. Первоначальный объем инвестиций оценивается в $25 млрд.

"Сегодня мир находится в стадии трансформации, и хочется сделать все возможное, чтобы сохранить энергетический баланс. Мы в целом выходим из углеродной экономики и переходим на зеленую повестку. Сегодня мы наблюдаем много технических прорывов в этой сфере, и Россия может ими воспользоваться - в частности, в формате перехода к новой форме энергетики", - сказал собеседник агентства.

О форуме

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.