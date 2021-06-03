{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минфине заявили, что золото в структуре ФНБ защитит средства от инфляционных рисков

Изменения структуры ФНБ направлены на сохранность средств фонда на фоне геополитических тенденций, отметили в министерстве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Золото введено в структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в качестве актива, способного обеспечить защиту средств фонда от инфляционных рисков, сообщает Минфин России.

"В качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до последнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ, определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков", - говорится в сообщении.

Изменения структуры ФНБ направлены на сохранность средств фонда на фоне геополитических тенденций и решений, направленных на "дедолларизацию" экономики, отмечает министерство.

"Данные изменения направлены на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на "дедолларизацию" российской экономики", - говорится в сообщении.

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ и снизит долю британского фунта. В ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, а доля японской иены не изменится.

Теги
Россия
Иран в случае снятия санкций потенциально сможет предложить рынку до 1,5 млн б/с нефти
Читать полностью