В Минфине заявили, что золото в структуре ФНБ защитит средства от инфляционных рисков

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Золото введено в структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в качестве актива, способного обеспечить защиту средств фонда от инфляционных рисков, сообщает Минфин России.

"В качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до последнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ, определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков", - говорится в сообщении.

Изменения структуры ФНБ направлены на сохранность средств фонда на фоне геополитических тенденций и решений, направленных на "дедолларизацию" экономики, отмечает министерство.

"Данные изменения направлены на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на "дедолларизацию" российской экономики", - говорится в сообщении.

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ и снизит долю британского фунта. В ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, а доля японской иены не изменится.