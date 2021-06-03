Минтруд: для возврата к значениям до пандемии надо восстановить 700 тыс. рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Нужно обеспечить занятость еще 700 тыс. безработным для возвращения к допандемическим показателям на российском рынке труда. Об этом в четверг заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Если мы говорим в целом про количество занятых, на сегодняшний день из 1,6 млн уже порядка 900 тыс. рабочих мест восстановлено. Для достижения целевого показателя до конца года нам остается сформировать еще порядка 700 тыс. рабочих мест", - сказал он в интервью телеканалу "России-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее в интервью ТАСС Котяков отмечал, что рынок труда в России будет полностью восстановлен до докризисных показателей до конца текущего года. Он сказал, что общая безработица в стране держится на уровне 5,2%, до конца 2021 года она снизится до 4,6-4,7% (докризисный показатель 2019 года).