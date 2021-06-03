В поисках макроэкономической стабильности. Как прошло открытие деловой программы ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Первый день основной деловой программы Санкт-Петербургского международного экономического форума прошел в четверг. Он подтвердил статус форума как ведущей площадки для обсуждения глобальных экономических вопросов, на которой звучат важные заявления министра финансов России о судьбе Фонда национального благосостояния (ФНБ), а глава Роспотребнадзора лично следит за соблюдением участниками масочного режима.

Как российской экономике справится с инфляционным вызовом и перейти от антикризисной повестки к устойчивому развитию на одной из ключевых макроэкономических сессий дня обсуждали глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин. От дискуссии главных экономических чиновников традиционно ждали, сойдутся или нет их прогнозы и взгляды на инфляцию, регулирование ставок и дальнейшие меры регулирования.

"Не случайно сегодня на форуме американская делегация - вторая по численности после страны-гостя Катара", - отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Но он все же предостерег, что нас ожидают драматические структурные изменения в мировой экономике. И их предвестники беспрецедентная инфляция в США и Европе. Мировая экономика и бизнес значительно изменятся после пандемии, несмотря на очевидные попытки вернуться к доковидному состоянию, согласился с ним министр торговли и промышленности Катара Али бен Ахмед аль-Кувари. На его взгляд, появятся новые отрасли промышленности, например электронная торговля и "зеленая" энергетика".

В свою очередь Феликс Чисекеди - президент Демократической Республики Конго, председатель Африканского союза добавил, что человечество ждет активных и смелых действий от всех лидеров и правительств. Перед ними стоят важные задачи в трех областях: глобальные изменения климата, терроризм, пандемия. "Беда не приходит одна", - вспомнил русскую пословицу в своем обращении глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас. Текущие сложности он сравнил с серединой 1970-х годов, когда мир столкнулся с инфляцией и холодной войной. Но намекнул, что знаменитое рукопожатие при стыковке советского космического корабля "Союз-19" и американского космического корабля "Аполлон" в 1975 году дало людям надежду.

На церемонии торжественного открытии ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что собраться очно удалось благодаря предпринятым противоэпидемическим мерам. Следила за их соблюдением глава Роспотребнадзора Анна Попова, лично призывая всех на сессиях и площадках форума надевать маски. Как отметил Беглов, в мире накопилось слишком большое количество экономических, политических и других важных вопросов, которые невозможно решать просто на удаленке.

По мнению Силуанова, рост инфляции в России свидетельствует о "перегреве", и государство уже беспокоит рост цен. "У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году. Выше, чем таргет в 4%", - отметил он. По его словам, бюджетную и денежно-кредитную политику пора нормализовать. "Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту", - ответила Набиуллина. При этом, по ее мнению, спрос уже не надо дополнительно стимулировать, так он практически восстановился, кроме тех секторов, где продолжают действовать ограничения: в добыче нефти, транспорте, секторе услуг.

Даже при нормализации бюджетной и денежно-кредитной политикам остается место для экономического роста, согласился Решетников. Вопрос, по его словам, в поддержке инвестиций, и правительство подготовило предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния, поддерживает инвестиционные проекты в регионах, перезагружает институты развития на базе ВЭБ.РФ. Главное, по его мнению, - используя антикризисный опыт, решить проблему нехватки капитала для крупных инфраструктурных проектов и обеспечить их экономическую эффективность.

Уточняя свои позиции, участники этой дискуссии сошлись и в том, что "госплана" в России нет и возвращать его не стоит. Административного регулирования цен в России нет, подчеркивал Силуанов. Административное регулирование цен в рыночной экономике - это вариант экстренного реагирования, говорила Набиуллина. Государство сможет решить проблему с ростом цен за счет развития конкуренции и долгосрочного предсказуемого регулирования, добавлял Орешкин.

Локомотивы роста

О том, какие крупные инвестиционные проекты обеспечат тот самый мультипликативный экономический эффект, о котором любят говорить экономисты, в основном рассказывал в течение дня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В первую очередь это ставка на инвестиции в инфраструктуру для развития транспортного каркаса страны. Из федеральных, региональных и муниципальных дорог планируется сформировать приоритетную опорную сеть и обеспечить ее качество. "Все-таки до 2024 года довести 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях страны и 65% дорог региональных до нормативного состояния", - подчеркнул Хуснуллин. Пересматриваются также подходы к связям регионов через авиасообщение, планируется развитие большой и малой авиации.

В железнодорожной отрасли главный проект - расширение Восточного полигона. Фактически, по оценке Хуснуллина, проект по объему сопоставим со строительством еще одного БАМа. "Мы должны на десятки миллионов тонн увеличить пропускную способность [железных дорог] в сторону Тихого океана и тихоокеанских стран", - пояснил он. Как добавил вице-премьер, не меньший блок - развитие железных дорог как вида городского транспорта: отобрано уже восемь регионов, в которых будет реализовываться пилотный проект. Также и традиционный городской транспорт, по его словам, во многом остается "больной" темой, в которую нужно инвестировать.

Средства ФНБ

Для инвестирования в стройки правительство РФ планирует не просто выделять бюджетные средства, а намерено запустить механизмы инфраструктурных облигаций и кредитов. Но все же главным подспорьем должны стать средства ФНБ: за три года предполагается вложить из фонда 1,2 трлн рублей.

И заявления о судьбе фонда, похоже, отражают те самые структурные изменения, о которых в начале дня говорил Белоусов. Как объявил Антон Силуанов, Россия кардинально меняет структуру вложения средств ФНБ, полностью отказываясь от долларовых активов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня, а также появится возможность размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в том числе в золоте. Сделать все это предполагается всего за месяц для защиты вложений "от политических последствий".

Подстрахуют ли такой маневр держащиеся сегодня на высоком уровне цены на нефть, не ясно. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что мир уже прошел пик потребления угля и пройдет пик потребления нефти в течение 10 лет. А министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, напротив, не считает, что эпоха нефти закончилась, и даже говорит о том, что его страна сознательно наращивает производственные мощности.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.