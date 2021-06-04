Сорок регионов улучшили интегральный индекс в рейтинге инвестклимата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сорок из 85 регионов России улучшили свой интегральный индекс в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2021 год. Об этом сообщила в пятницу в интервью ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы ежегодно фиксируем индекс инвестиционного климата в целом по стране. В последние годы он все время рос, а в этом году упал. Это, естественно, сводится к последствиям пандемии и вытекающим отсюда экономическим показателям для предпринимательского сообщества. Но в то же время 40 из 85 регионов улучшили свой интегральный индекс по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что реформы, которые были своевременно запущены, в том числе в рамках Национальной предпринимательской инициативы, работы со Всемирным банком в рейтинге Doing Business, продолжаются в регионах, несмотря на глобальные негативные факторы", - сказала она.

По ее словам, эффект от запущенных реформ уже есть. "Приведу пример. Правительство поставило задачу сократить инвестиционный цикл стройки на год. Уже упразднено несколько сотен излишних регламентов, нормативов, которые регулируют строительную отрасль. Расширен доступ к инфраструктуре, сокращено получение всевозможных разрешительных документаций, минимизированы сроки начала стройки, запуска инвестиционного проекта и так далее. То есть все упрощается и в части процедур, и в части сокращении сроков. Это подтверждается в том числе и оценками предпринимателей", - добавила Чупшева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.