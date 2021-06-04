Рейтинг инвестклимата в регионах дополнят новые критерии оценки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Новые критерии оценки дополнят Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Об этом сообщила в пятницу в интервью ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы сегодня уже обсуждаем с рейтинговым комитетом, с предпринимательским сообществом, с регионами, как дополнить методологию новыми сюжетами, которые сегодня актуальны. Нужно ставить новые ориентиры, новую планку по качественной работе с инвесторами", - сказала она.

При этом, по ее словам, важно "сохранять преемственность и обеспечить мониторинг текущих показателей, чтобы не случилось так, что ориентиры изменятся и прежними показателями сразу перестанут заниматься".

Говоря о новых критериях Чупшева рассказала, что обсуждались "показатели, связанные с оценкой и эффективностью законодательства по защите прав инвесторов, прямого канала связи в регионе". "Также думаем об интеграции в наш рейтинг индекса административного давления на бизнес, который формирует институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Индекс хорошо себя зарекомендовал и является комплексной оценкой", - уточнила она.

Кроме того, можно подумать над индикаторами для регионов в части создания инфраструктуры для самозанятых, поддержки таких граждан, добавила Чупшева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.