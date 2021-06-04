АСИ: индивидуальные карты улучшений в соцсфере сформируют для всех регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Индивидуальные карты улучшений в социальной сфере будут сформированы для каждого из 85 российских регионов в рамках реализации механизма Национальной социальной инициативы (НСИ). Об этом сообщила в пятницу в интервью ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На основе рейтинга качества жизни, который будет составляться в рамках проекта НСИ, регион будет понимать свои сильные и слабые стороны, направления развития. И для каждого региона будет формироваться его индивидуальная карта улучшений в социальной сфере - по приоритетным жизненным ситуациям. А под эти направления будет реформироваться и нормативная база, разрабатываться план мероприятий, необходимых действий, которые регион должен реализовать", - рассказала она.

Ключевым результатом работы должно стать "повышение удовлетворенности людей услугами", подчеркнула глава АСИ. "Это вот такой единственный интегрированный показатель, который будет говорить об эффективности или неэффективности принимаемых решений", - уточнила Чупшева.

Она отметила, что опросы социологов, которые ежегодно проводятся, показывают, что "удовлетворенность услугами в социальной сфере не достигает 50%".

Об инициативе и форуме

АСИ по поручению президента РФ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы НСИ и провело их пилотную апробацию в ряде регионов. Механизмы НСИ апробировались в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской областях и Башкирии.

Для пилотного проекта были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций для человека и семьи: трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Полная версия интервью доступна на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/11556529.