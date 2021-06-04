АСИ: регионы смогут обеспечить инфраструктуру для запуска НСИ в июне-июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российские регионы смогут обеспечить необходимую инфраструктуру для запуска Национальной социальной инициативы (НСИ) в июне-июле текущего года. Об этом сообщила в пятницу в интервью ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"По поручению президента РФ мы уже подготовили методические рекомендации для всех регионов по реализации НСИ, поэтому буквально в июне-июле каждый регион сможет обеспечить необходимую инфраструктуру для запуска этого проекта. Имею в виду не финансовые средства, а организационный механизм", - отметила она.

По словам Чупшевой, при реализации проекта важно полагаться на обратную связь от получателей конкретных услуг. "В Национальной социальной инициативе, конечно, главный наш клиент - человек, гражданин, который пользуется услугами в социальной сфере, который обращается за решением вопроса по конкретной жизненной ситуации к государству, к государственным организациям. В каждом регионе у нас будут созданы экспертные группы, в которые войдут специалисты различных отраслей, обычные граждане и, безусловно, региональная команда - профильные министры, руководители ведомств, которые отвечают за регулирование в социальной сфере. Поэтому в этом году такая работа будет развернута", - уточнила Чупшева.

По поручению президента РФ АСИ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы НСИ и провело их пилотную апробацию в ряде регионов. Механизмы НСИ апробировались в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской областях и Башкирии.

Для пилотного проекта были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций для человека и семьи: трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.