Второй форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Второй форум "Сильные идеи для нового времени", в рамках которого жители могут предложить свои идеи для улучшения экономики, социальной, технологической и других сфер, пройдет осенью 2021 года. Об этом сообщила в пятницу в интервью ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Форум в этом году пройдет осенью. Сбор идей запустим в июле", - сказала она, уточнив, что рассматривается организация мероприятия в офлайн-формате при благоприятной эпидемиологической ситуации. "Но у нас уже есть опыт проведения форума в гибридном формате, поэтому мы готовы к разным форматам", - уточнила она.

Чупшева напомнила, что в прошлом году к форуму (проходил в ноябре 2020 года - прим. ТАСС) поступило около 15 тыс. инициатив, проектов разной степени проработки. Все они прошли экспертизу на разных площадках.

"На сегодняшний момент у нас 300 отобранных проектов, которые сопровождаются АСИ. И еще около 870-880 проектных идей, которые поддержаны в регионах России. Мы ко второму форуму, который, несомненно, будет, подойдем уже с таким хорошим багажом реализованных идей. Также по поручению президента мы вместе с правительством и ВЭБ.РФ сформировали предложения по комплексному механизму поддержки идей граждан нашей страны", - рассказала глава АСИ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.