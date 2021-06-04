Сбер выпустил первые в России облигации с привязкой к квотам на выбросы CO2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сбер первым в России выпустил облигации, дополнительный доход по которым привязан к динамике рыночной стоимости базового актива - фьючерсов на квоты на выбросы углекислого газа (CO2). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Одним из первых заявку на приобретение таких облигаций подал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Данный продукт позволяет инвесторам участвовать в тренде на минимизацию негативного влияния производств на окружающую среду через финансовые инструменты. Инвесторы получат дополнительный доход, если глобальные изменения в регулировании производств приведут к росту стоимости сертификатов на выбросы СО2. Средства от торговли углеродными сертификатами направляются на развитие "зеленых" технологий и внедрение низкоуглеродных решений", - сказали в Сбере.

Нынешняя цена контракта на углеродный сертификат в Евросоюзе (Carbon Emission Allowance Futures) составляет около $65 за тонну СО2. На прошлой неделе стоимость углерода в ЕС обновила исторические максимумы и достигала $69 (€57) за тонну. При этом рынок и аналитики SberCIB Investment Research ожидают дальнейшего роста его стоимости, что обусловлено общемировым трендом на декарбонизацию, принятием развитыми странами мер по ограничению эмиссии и достижению углеродной нейтральности.

Облигации выпускаются в рублях, объем выпуска - до 500 млн рублей. Номинал облигации - 1000 рублей. Цена размещения - 115% от номинала. Базовый актив - фьючерс на квоты на выброс одной тонны эквивалента углекислого газа в окружающую среду с экспирацией в декабре 2022 года. Коэффициент участия в росте базового актива - 100%.

Дата открытия книги - 28 мая 2021 года, дата размещения - 11 июня 2021 года, погашение - 22 декабря 2022 года.

"Запуск этого продукта отражает пристальное внимание Сбера к ESG-повестке (экологическая, социальная ответственность и корпоративное управление - прим ТАСС), что подразумевает минимизацию собственного влияния на окружающую среду, содействие распространению "зеленых" бизнес-моделей и технологий и переход к низкоуглеродной экономике. Данный инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов. Покупка структурных продуктов с привязкой цены к стоимости углеродных единиц дает им возможность участвовать в глобальном тренде на декарбонизацию экономик планеты, которая является центральной темой мировой ESG-повестки", - прокомментировал старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.