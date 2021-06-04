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ПМЭФ-2021
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Путин: РФ сделала все, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российские власти сделали все необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на фоне пандемии, меры принимались с учетом самых строгих требований. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в пятницу пленарное заседание форума.

"Мы, конечно же, постарались сделать все, чтобы обеспечить безопасность участников, с учетом самых строгих санитарных требований", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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