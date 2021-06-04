Путин: РФ сделала все, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российские власти сделали все необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на фоне пандемии, меры принимались с учетом самых строгих требований. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в пятницу пленарное заседание форума.

"Мы, конечно же, постарались сделать все, чтобы обеспечить безопасность участников, с учетом самых строгих санитарных требований", - сказал он.