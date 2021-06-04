{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2021
Обновлено 

Путин: спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Мировая экономика уже возвращается к нормальной жизни после пандемии, спад из-за которой стал самым большим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", - сказал он.

Теги
ПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
Путин поручил проработать программу поддержки молодежного предпринимательства
Читать полностью