Эмир Катара убежден в высоком потенциале российской экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Катарская сторона убеждена в высоком потенциале экономики России. Об этом заявил в пятницу эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы подтверждаем нашу убежденность в высоком потенциале российской экономики и важности инвестиций в нее", - отметил Тамим бен Хамад Аль Тани. Он подчеркнул, что "объем катарских инвестиций в российскую экономику в последние годы увеличился вдвое", и выразил надежду на то, что эта тенденция сохранится.

"Мы подтверждаем свою высокую оценку уровня нашего [с Россией] активного взаимодействия в сфере экономики, в частности в энергетике", - указал эмир.

Вакцины против коронавируса

Власти Катара высоко ценят роль России в производстве и распределении вакцин против коронавируса, заявил эмир Катара.

"Пандемия показала взаимозависимость народов мира, подтвердив, что ни одно государство не способно противостоять в одиночку эпидемиям. <...> Мировое сообщество должно обеспечить доступность вакцин для всех, в первую очередь для бедных и нуждающихся, а также для стран, страдающих от войн и нестабильности. И в этой связи я высоко ценю роль России в производстве и распределении вакцин", - сказал он.

Катар высоко оценивает уровень взаимодействия с РФ в экономике и энергетике, заявил эмир Катара. Катар убежден в высоком потенциале российской экономики, омтетил он. Объем катарских инвестиций в российскую экономику в последние годы увеличился вдвое, сообщил эмир Катара.

О ПМЭФ

Эмир Катара заявил, что ПМЭФ стал важным международным событием.

"Нынешний форум проходит в условиях беспрецедентных вызовов, с которыми столкнулась экономика на местном, региональном и международном уровнях, и в условиях продолжающейся пандемии с ее негативными последствиями для мировой экономики, - отметил эмир Катара. - Все это повышает значимость этого форума, который стал важным международным экономическим событием. Он является также примером для всего мирового сообщества в деле выдвижения инициатив, способствующих созданию благоприятных условий для роста экономики и инвестиций".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

В этом году страной - гостем форума стал Катар. Ранее сообщалось, что Катар привезет в Санкт-Петербург крупнейшую делегацию за всю историю участия в международных экономических форумах. Масштабы катарского павильона и размах экспозиции полностью соответствовали заявленному уровню.