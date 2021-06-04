Путин заявил, что Россия улучшает свои позиции в международных рейтингах по инвестклимату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Международные рейтинги по инвестиционному климату не всегда объективны, но Россия улучшает в них свои позиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я не думаю, что они [международные рейтинги по инвестклимату] всегда являются объективными, но все-таки мы там растем, причем растем очень значительно по некоторым направлениям", - сообщил он в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, экономика России в целом выдерживает тот план, по которому страна должна двигаться, в том числе на международной арене. "Мы делаем это не для того, чтобы для кого-то быть приятными, а для себя самих", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках деловой программы запланировано более ста дискуссий. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.