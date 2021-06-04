Курц назвал "Северный поток - 2" безопасным и современным маршрутом поставок газа в Европу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Австрия уверена, что запуск трубопровода "Северный поток - 2" обеспечит безопасный и современный маршрутом поставок газа в Европу. Об этом заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Австрия, как Германия и некоторые другие европейские страны, очень положительно смотрит на "Северный поток - 2". Мы считаем, что интересы Украины и других стран в регионе, разумеется, должны быть соблюдены. В целом мы твердо убеждены, что диверсификация маршрутов и диверсификация источников энергии целесообразны. Это, как и прежде, очень важно не только для Австрии, но и для многих частей Европы. Так будет еще очень долго. Я думаю, важно, чтобы существовали такие безопасные, современные энергетические маршруты, которым, без сомнения, станет "Северный поток - 2", - сказал Курц.

Курц заявил, что для его страны не играет роли, в какой валюте платить за поставляемые энергоресурсы, важны энергобезопасность и цена.

"Я думаю, что для крупных мировых держав это, конечно, может быть важным, представлена цена в долларах или в другой валюте. Австрия - страна, и для нас важны вопросы энергобезопасности и цены", - сказал Курц.

По словам Курца, Австрия нацелена внести вклад в прекращение негативной спирали в отношениях России и ЕС.