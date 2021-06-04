Инвестиции в инфраструктуру регионов за 2,5 года составят не менее 500 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Объем фактических инвестиций в инфраструктуру регионов РФ за 2,5 года составит не менее 500 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В ближайшие два с половиной года объем фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе [инфраструктурных кредитов] должен составить не менее 500 млрд рублей", - сказал он.

По словам президента, данная программа позволит регионам получить возможность привлечения средств по низкой ставке на длительный срок. "Мы об этом уже говорили, обсуждая эти вопросы, и публично тоже на этот счет высказывались", - отметил он.

Президент обратился к руководителям субъектов России с просьбой максимально внимательно отнестись к подготовке проектов финансирования по программе кредитования. "В приоритетном порядке ресурсы должны направляться на создание комфортной среды для жизни людей, в обновлении городов. других населенных пунктов. В современном мире в экономике, построенной вокруг человека, все это является важнейшим фактором экономического роста и инвестиционной привлекательности", - подчеркнул он.

Путин также добавил, что Агентство стратегических инициатив совместно с экспертами и комиссиями Госсовета разработали национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ. "Какой знаковый показатель!", - отметил президент. - "О его первых результатах хотел бы сегодня тоже вам рассказать. Абсолютно ожидаемо и закономерно лидерами стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, это наши традиционные центры деловой активности, здесь давно вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей", - сказал он.

По словам президента, все больше регионов ориентируются на высокие стандарты и уже показывают хорошую динамику развития. "Так, по развитию образования среди лучших - республика Мордовия, по условиям открытия и ведения своего дела - Удмуртия, по социальной защищенности - Новгородская область. Отмечу и такой интересный интегральный показатель рейтинга как приверженность людей своему региону, желание связать с ним свою жизнь, работу, будущее своих детей. И здесь в числе лидеров оказались Севастополь и Калининградская область, - уточнил он. - Подчеркну, рейтинг качества жизни в регионах не только дает возможность объективно оценивать ситуацию, посмотреть, у кого можно позаимствовать опыт, лучшие практики. Рейтинг основан, прежде всего, на мнении и оценках самих граждан, и для управленческих команд на местах такая обратная связь позволяет выстраивать весь комплекс работ, сконцентрировать усилия вокруг более чувствительных для людей проблем, среди которых, конечно, вопрос повышения доступности жилья".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.