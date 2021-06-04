Путин надеется, что инфляция в России по итогам 2021 года опустится ниже 5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России по итогам 2021 года опустится ниже 5%.

"И вторая - инфляция. Она у нас сейчас 5,8 [процента]. Думаю, что и эксперты сходятся к тому, что где-то в районе 5 [процентов], может быть, чуть поменьше, хорошо бы было чуть поменьше, была бы инфляция по 2021 году", - сказал он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Глава государства отметил, что Банк России и так держал достаточно низкую ключевую ставку для экономики страны на протяжении длительного периода времени, "он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе и сжимая ликвидность".

В ходе ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прогнозирует инфляцию в России от 4,5% до 5% по итогам 2021 года, что выше апрельской оценки (4-4,5%).

По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,7-5,2% и вернется к целевым 4% в середине 2022 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.