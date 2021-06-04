Гендиректор НСПК: "Мир" может увеличить свою долю на рынке по объему транзакций до 27-30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") Владимир Комлев заявил в интервью ТАСС, что платежная система сможет увеличить свою долю на рынке по объему транзакций до 27-30%, обозначенных в стратегии развития платежной системы на период 2021-2023 годы.

"Мы не сомневаемся, что нам удастся справиться даже с такими амбициозными цифрами, как 27-30% за следующие три года, которые обозначены стратегией Банка России. Мы понимаем, на какие конкретно сервисы и продукты, на какие программы, в том числе маркетинговые, мы будем ориентироваться, чтобы реализовать такой рост", - сообщил он на полях Петербургского международного экономического форума.

О "Мире"

Поводом для создания платежной системы "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.