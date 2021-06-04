Глава "Лукойла" назвал возможным уход от доллара в расчетах за нефть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Уход от расчетов в долларах на нефтяном рынке теоретически возможен, хоть это и сложно реализовать. Об этом журналистам сказал президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Конечно, все возможно. Пока существует глобальная валюта - это доллар. Поэтому все расчеты и котировки на бирже делаются в долларах. Очень сложно их сегодня переводить в реальном времени. Но это возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах ПМЭФ по итогам пленарной сессии.

На ней президент РФ Владимир Путин сказал, что уход нефтепромышленности от расчетов в долларах ударит по позиции этой валюты как мировой резервной. Путин добавил, что Россия не намерена использовать "эти инструменты в какой-то политической возне".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.