Матвиенко: Путин дал зарубежным партнерам хороший сигнал об условиях для бизнеса в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Иностранные предприниматели услышали в докладе президента РФ Владимира Путина хороший сигнал о прозрачных условиях ведения бизнеса на территории России, заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"[Доклад президента] - это хороший сигнал в то же время нашим зарубежным партнерам, зарубежному бизнесу, представленному сегодня очень широко на форуме - 2 тыс. участников <...> услышали приглашение: условия для отечественного, для зарубежного бизнеса будут одинаковые - открытые, понятные, прозрачные", - сказала она.

"Россия не шарахается из стороны в сторону, - подчеркнула сенатор. - Она последовательно реализует национальные цели развития, несет ответственность за взятые на себя обязательства".

Кроме того, председатель Совета Федерации отметила важность посыла президента о переходе бизнеса на зеленую экономику. "Мы, безусловно, будем влиять на климатическую мировую повестку международную <...> Я уверена, что Россия будет одним из мировых лидеров экологической и климатической повестки", - добавила Матвиенко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.