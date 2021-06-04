"Демократические резиновые пули" и должна ли Москва "всех кормить". Ответы Путина на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует на встрече с американским коллегой Джо Байденом попытаться найти пути урегулирования отношения с США, не собирается давать оценок посадке самолета Ryanair в Минске и "плевать хотел", если его заблокируют в интернете. Об этом и многом другом глава государства рассказал в пятницу в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер в шутку допустил, что вакцинацию можно стимулировать пивом и колбасой, заочно поспорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а с австрийским канцлером Себастьяном Курцем, который участвовал в заседании по видеосвязи, обсудил, чем лучше платить за газ.

ТАСС собрал главные ответы Путина во время дискуссии.

О встрече с Байденом

"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем". "Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О борьбе с пандемией и вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня".

Об отношениях с США

"У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие: они хотят сдерживать наше развитие - и говорят об этом публично".

Россия обращает внимание на то, что происходит в США. "Но мы никогда не вмешиваемся, не лезем туда".

О ситуации с рейсом Ryanair

"Вы знаете, я не хочу давать оценок ни тому, что в Штатах произошло (имеются в виду беспорядки в январе - прим. ТАСС), ни тому, что произошло с этим самолетом. Если по-честному, я этого не знаю".

О "демократических резиновых пулях"

"Двойные стандарты - от этого надо избавиться". В странах Европы используют водометы, слезоточивый газ, резиновые пули, "это нормально?"

"Резиновая пуля выбивает глаз. Но пострадавшему надо сказать: "Ну ничего, ничего-ничего, это же демократическая резиновая пуля. Ну потерпите". Людям же от этого не легче, правда?"

О "Северном потоке - 2"

"Дней 10, наверное, потребуется" для начала поставок газа по первой нитке "Северного потока - 2", вторая нитка будет закончена в течение полутора-двух месяцев.

Этот проект "просто экономически целесообразен". "100 раз об этом сказали, и все равно какая-то пропаганда дурная забивает людям головы о том, что это какая-то политика здесь, обход кого-то и так далее".

О транзите газа через Украину

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить, что ли?" (В ответ на слова Зеленского, что без денег за транзит газа Украина не сможет содержать свою армию.)

Украина не останется без возможности получать средства за транзит: "В ближайшие 10 лет объемы поставок [российского газа] в Европу могут возрасти еще плюсом на 50 млрд [кубометров]. Но Киев сам создает препятствия, и "проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики".

О газе за евро

Доллару, доля которого в ФНБ должна в течение месяца дойти до нуля, вредят сами Соединенные Штаты: "Если эмитент <...> свою национальную валюту не ценит как международную резервную, а судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют как инструмент конкурентной и политической борьбы, это наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте".

После того, как канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что республика допускает оплату газа в евро: "Мы готовы говорить о расчетах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу. Это можно делать, конечно, и, наверное, нужно делать".

О металлургах, "нахлобучивших" бюджет

"Я прошу коллег (представителей металлургии - прим. ТАСС) <...> не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном, может быть, высказался несколько резковато". (Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что представители металлургических компаний "нахлобучили бюджет" на 100 млрд рублей и должны вернуть их в виде налога - прим. ТАСС).

О дискредитации российской вакцины на Западе

"Я думаю, что это борьба за деньги со стороны тех, кто производит препарат подобного рода в других странах и хочет освоить европейский рынок". Они занимаются дискредитацией конкурента "с присущим им обычным блеском, у них это хорошо получается".

Вряд ли затягивание регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС связано с политикой: "Конечно, политика всегда в чем-то где-то присутствует, но в данном случае, на мой взгляд, прежде всего речь идет об экономических, коммерческих интересах в ущерб гражданам европейских стран".

О профилактике и вакцинации

"К сожалению, [в России] многие люди <...> пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи".

Нынешние темпы вакцинации в стране связаны не с нехваткой препаратов, а с недостаточной разъяснительной работой, но обязательной прививка не станет: "Мы не будем никого заставлять".

"Во многих странах тем, кто вакцинируется, уже пиво наливают, еще что-то придумывают. Но можно действовать более цивилизованными способами, наверное".

О блокировке в интернете

"Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важно другое - доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь".